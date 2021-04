Borghi: non strumentalizzare disagio sociale

Siamo in un momento molto delicato, è come se fossimo in una maratona e stiamo prendendo l'ultimo chilometro. É evidente che vediamo lo striscione, che è costituito dalla immunità di gregge, lo striscione d'arrivo, ma contemporaneamente abbiamo le gambe dure e il fiato che comincia a farsi sentire, quindi c'è il rischio di crollare all'ultimo momento. É proprio in questo momento che bisogna esprimere una capacità di tenuta delle istituzioni lanciando anche un appello: è giusto manifestare, è giusto che ciascuno faccia sentire la propria voce ma attenzione alle strumentalizzazioni.