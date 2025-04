Secondo la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone l’introduzione di un salario minimo per legge produrrebbe un indebolimento delle contrattazioni collettive a disposizione dei lavoratori. “Introdurre un minimo per legge vorrebbe dire far nascere un uso improprio di strumenti come il rapporto di tempo parziale dove non è possibile garantire il salario”, dichiara la ministra a Sky TG24.