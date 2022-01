Non esiste. Il Presidente della Repubblica deve essere una persona super partes responsabile. E il comportamento di Berlusconi in questi giorni non lo è. Perché dire che lui uscirebbe dal Governo mentre Draghi sta facendo una conferenza stampa molto delicata dà il segno che non è adatto a fare il Presidente della Repubblica. La Presidenza Repubblica non è un Oscar alla carriera. É un lavoro.