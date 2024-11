Perché l'affluenza crolla? Crolla perché non si può andare avanti così che si vota ogni mese e ogni mese si paralizza tutto perché c'è solo il voto, c'è solo la campagna elettorale. Oggi depositiamo una legge costituzionale che obbliga l'accorpamento di tutte le elezioni in un'unica data. Perché se non facciamo questa cosa, che è interesse di tutta la politica fare, fra un po' a votare ci andremo in cinque.