Calenda: partiti chiedano a Draghi di restare a Chigi

Credo che la pandemia, la situazione della pandemia e la situazione, la momento cruciale del PNRR e la difficoltà per l'Italia dovrebbero suggerire a tutti i leader politici che fanno parte di questa maggioranza di andare a Palazzo Chigi e formalmente e pubblicamente chiedere al Presidente Draghi di restare fino alla fine della legislatura. Anche in presenza magari di un suo legittimo desiderio di andare al Quirinale, ma che ovviamente nessuno conosce, perché in questo momento questa è la cosa fondamentale. Se il Paese perde Draghi ritorniamo alla politica che c'era prima di Draghi in un momento che non è affatto tranquillo per il Paese.