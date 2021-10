L'obiettivo di azione è quello di arrivare a essere sufficientemente forte per aggregare nella prossima Legislatura una coalizione che metta insieme le grandi famiglie politiche europee, i partiti italiani che sono nelle grandi famiglie politiche europee, e proseguire con Draghi dopo Draghi. La prossima stagione non può vedere ricatti populisti o sovranisti. E del resto ricordo che tutte le liste del Movimento Cinque Stelle in Italia hanno perso meno.. hanno preso meno della lista Calenda Sindaco. C'è un segnale forte da queste elezioni: che vengono sconfitti sovranisti e populisti.