Camera, Fico: superare divari sociali inaccettabili

La celebrazione odierna deve ricordarci come il Parlamento abbia svolto un ruolo decisivo in tutte le tappe della storia nazionale contribuendo, malgrado fasi difficili e buie, al consolidamento dell'unità del Paese e alla sua evoluzione istituzionale, economica e sociale. Al tempo stesso non possiamo oggi dimenticare che molto resta da fare per garantire la reale coesione e solidarietà tra le varie parti del nostro paese. Dopo 160 anni dall'unità permangono infatti gravi disuguaglianze territoriali, economiche e sociali. Impegno primario per le istituzioni dev'essere quindi quello di adoperarsi per superare, in coerenza con il dettato della nostra Costituzione, divari inaccettabili che minano alla radice il senso di comunità.