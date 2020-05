Cancelleri: No ricatti, avanti su revoca concessione ad ASPI

Noi portiamo in dote l'idea della revoca della concessione attraverso il commissariamento della società, la possibilità di utilizzare ANAS al posto di Spea. Spea ha taroccato praticamente tutti i report sulla sicurezza dei viadotti, delle gallerie. Quindi non si perde un posto di lavoro e non si perde nessuna economia per le aziende, niente di niente. Se dobbiamo pure farci ricattare da queste persone che sono intervenute dicendo o ci date i soldi o la garanzia dello Stato oppure sospendiamo gli investimenti, io credo che questa non sia la Repubblica delle banane. Questo è lo Stato italiano.