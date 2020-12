Candiani: convivere con virus, non possiamo chiuderci

Abbiamo chiarito delle regole di ingaggio. Dobbiamo tenerci isolati fino a un certo punto, ma vivere lo stesso perché altrimenti per quanto ci sia buona fiducia nel virus, temo che con il virus ci conviveremo ancora per lungo tempo. Non possiamo fermarci altrimenti moriamo veramente di altre malattie fuori dal virus. La questione non è come all'inizio, quando tutto era incognito e lo spavento era tanto, adesso si tratta, ripeto, di applicare le regole di buonsenso di distanza, di igienizzazione che ci sono state date dal Governo. Il paradosso è quando i Governo dice delle regole, dopodichè quelle regole sostanzialmente le mette nel cassetto, chiudendoti nel cassetto altrettanto.