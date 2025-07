Carceri: Governo presenta misure contro sovraffollamento

Disco verde dal Consiglio dei Ministri a un piano d'azione per risolvere l'emergenza carceri. Palazzo Chigi ha dato il via libera a un progetto di edilizia penitenziaria che affronta il problema cronico del sovraffollamento. Entro i primi mesi del 2027 dovrebbero essere circa 9700 i nuovi posti creati grazie al potenziamento delle 207 strutture esistenti, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alla costruzione di nuovi istituti. È previsto un totale di 60 interventi strutturali dei quali tre sono già conclusi, 27 sono in corso e 30 sono prossimi all'avvio. Ma l'aumento della capacità detentiva non sarà l'unica strada perseguita in una conferenza stampa, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha spiegato che oggi quasi il 32% dei detenuti è affetto da dipendenze da sostanze stupefacenti o alcoliche. Per queste persone, considerate dal guardasigilli per lo più soggetti da curare più che criminali da punire, sarà prevista una detenzione differenziata non all'interno delle classiche carceri, ma in comunità certificate e autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, dove i detenuti potranno seguire specifici programmi terapeutici o socio riabilitativi. Questa misura si affiancherà anche all'accelerazione delle procedure per la liberazione anticipata per chi ne ha diritto, senza però, spiegano dal Governo, cedere a una liberazione lineare e incondizionata che rappresenterebbe una resa e una debolezza dello Stato. Il testo, infine, prevede di incrementare anche il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili dei detenuti con i propri familiari al fine di garantire la cura dei rapporti personali. .