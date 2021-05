Messina, Carfagna visita baraccopoli: "Serve dignità". VIDEO

Uno scenario peggiore delle aspettative. Così si presentano agli occhi di Mara Carfagna, Ministro per il Sud, le baraccopoli di Messina, ma che lì, il degrado, è distribuito in vari punti della città, quasi senza alcun servizio, eredità del terremoto del lontanissimo 1908. Dobbiamo restituire dignità e diritti a queste persone, le sue parole durante il sopralluogo. La via di uscita ora pare esserci, un Emendamento all'ultimo Decreto Covid, stanzia infatti 100milioni di euro per lo sbaraccamento di Messina e decreta la nomina del Prefetto, come Commissario Straordinario per la demolizione delle baraccopoli. "Inserito questa disposizione in un Decreto, sarà approvato entro il 31 di maggio. Per la prima volta ci saranno: fondi Struttura Commissariale e volontà politica". Oggi, sulle baracche messinesi, arriva una risposta, è il commento del Deputato messinese del Movimento 5 Stelle, Francesco d'Uva che, in aula, ha voluto ringraziare il Ministro per l'impegno preso.