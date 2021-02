Siamo riusciti a riunire, di fare sintesi, della volontà di tutto il Movimento 5 Stelle con la piattaforma Rousseau e quindi riuscendo a esprimere decine di migliaia di persone sulla volontà di far partire questo Governo, questo è qualcosa che succede solo con il Movimento 5 Stelle in Italia, nuovamente in altri partiti lo decidono 4, 5 persone, sicuramente qualcosa di molto rappresentativo e sicuramente di molto collegiale.