Casellati: riscoprire l'orgoglio di essere italiani

In questi 75 anni siamo diventati una grande nazione che ha saputo tingere di bianco rosso e verde tutte le sue molteplici identità e che con questi stessi colori sa conquistare ogni giorno importanti traguardi internazionali. Riscoprire l'orgoglio di essere italiani è l'augurio che oggi voglio condividere con voi perché in quell'orgoglio c'è tutto il cuore di un popolo che dopo un anno di paura e fragilità per il Covid vuole tornare a sorridere ad abbracciarsi ad investire nel futuro con fiducia e speranza ad essere realmente e semplicemente quella sorprendente realtà che chiamiamo Italia.