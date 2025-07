Il Governo non è mai scappato dal confronto con il Parlamento, il Governo non ha paura del Parlamento, non ha paura di raccontare le cose come sono andate, però ricordiamo a tutti, perché lo sanno tutti, ma è bene ricordarlo, che c'è un istruttoria del Tribunale dei Ministri in corso, quindi il Governo riferirà in Parlamento quando ci saranno le condizioni per, come dire, informare utilmente il Parlamento di quanto è avvenuto. .