Caso Almasri, Giunta per le autorizzazioni spaccata su Bartolozzi

La Giunta per le Autorizzazioni della Camera è al lavoro sul caso Almasri, con la richiesta di autorizzazione a procedere per i Ministri della Giustizia e dell'Interno Nordio e Piantedosi e per il Sottosegretario di Stato Mantovano. Al centro della discussione anche la richiesta della Maggioranza di approfondire una possibile connessione tra il reato contestato a Nordio e quello a carico della sua Capo di Gabinetto, Giusi Bartolozzi, anche lei da qualche giorno iscritta nel registro degli indagati. "Va fatto un approfondimento sulla posizione, va capito se effettivamente è un'ipotesi di reato connesso o collegato". L'ipotesi è di estendere l'immunità parlamentare anche alla Dirigente di via Arenula, idea però contestata dalle Opposizioni. "Se ci basiamo esclusivamente sul reato 371 bis, quindi le false informazioni. E solo quello vuol dire che non c'è nessun concorso di reato con i Ministri e quindi non c'è competenza né del Tribunale dei Ministri e quindi automaticamente nemmeno della Giunta Autorizzazioni. Intanto i partiti di governo accelerano sulla riforma della Giustizia che prevede la separazione delle carriere dei Magistrati. Il testo torna in aula la prossima settimana per iniziare l'iter della seconda approvazione alla Camera e al Senato. .