Caso Almasri, Il centrodestra ipotizza conflitto attribuzione a Consulta

Il caso Bartolozzi finisce sul tavolo della giunta per le autorizzazioni a procedere che sta vagliando le posizioni dei Ministri indagati per il caso Al-Masri. Per il capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, accusata dalla Procura di Roma di aver reso false dichiarazioni nella vicenda che ha riportato in Libia su un aereo di Stato il torturatore, la maggioranza vorrebbe far scattare l'immunità come per i Ministri, anche se si tratta di un tecnico e non di un parlamentare. Fratelli d'Italia ha sollecitato un approfondimento sulla possibilità di sollevare davanti alla Consulta un conflitto di attribuzione da parte della Camera nei confronti dell'autorità giudiziaria. Per piazzale Clodio il reato che viene contestato a Giusi Bartolozzi è slegato dall'omissione di atti d'ufficio per cui è indagato il numero uno di via Arenula. Il presidente della giunta, Davis Dori di Alleanza Verdi Sinistra, taglia corto: "oggi la questione Bartolozzi non esiste in questo organismo parlamentare". Intanto resta confermato il calendario stabilito dalla giunta: il 17 o 18/9 sono fissate le audizioni per gli indagati, che oltre a Nordio coinvolgono il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Ma i Ministri potrebbero scegliere di presentare una memoria scritta in cui viene ribadito che per Al-Masri l'Esecutivo ha agito nell'interesse nazionale. Il relatore Federico Giannassi, del PD, ha ricostruito la vicenda che si è conclusa alla fine di gennaio con l'espulsione del generale libico, accusato dalla Corte Penale Internazionale di crimini contro l'umanità e autore di 34 omicidi e 22 stupri. "Nell'arco dei tre giorni, sostiene Giannassi, si sono tenute riunioni di emergenza a cui hanno partecipato i vertici del Governo, dei servizi e delle forze di polizia per valutare le conseguenze dell'arresto di Al-Masri, le possibili ritorsioni contro il Governo italiano e la gestione della cooperazione con la Corte Penale Internazionale". In ogni caso l'esito del voto della giunta, atteso entro il 30/9, è scontato: la maggioranza ha i numeri per respingere il testo del relatore, che sarà a favore dell'autorizzazione a procedere. Poi si andrà in aula. .

Tajani: droni russi offesa a sicurezza aereo euro-atlanticaTajani: droni russi offesa a sicurezza aereo euro-atlantica
politica
Tajani: droni russi offesa a sicurezza aereo euro-atlantica
00:20:30 min
| 3 ore fa
ERROR! ESTR TAJANI SENATOERROR! ESTR TAJANI SENATO
politica
Tajani: attacco con droni offesa a sicurezza euro-atlantica
00:00:20 min
| 3 ore fa
Caso Almasri, Giunta per le autorizzazioni spaccata su BartolozziCaso Almasri, Giunta per le autorizzazioni spaccata su Bartolozzi
politica
Caso Almasri, Giunta per le autorizzazioni spaccata su Bartolozzi
00:01:18 min
| 16 ore fa
Caso Almasri, Dori: tema Bartolozzi in Giunta al momento non c'èCaso Almasri, Dori: tema Bartolozzi in Giunta al momento non c'è
politica
Caso Almasri, Dori: tema Bartolozzi in Giunta al momento non c'è
00:00:15 min
| 15 ore fa
ERROR! Caso Almasri, Lucaselli: Su Bartolozzi servono approfondimentiERROR! Caso Almasri, Lucaselli: Su Bartolozzi servono approfondimenti
politica
Almasri, Lucaselli: Su Bartolozzi servono approfondimenti
00:00:10 min
| 18 ore fa
Guerra in Ucraina, Meloni: Solidarietà a Polonia per grave violazioneGuerra in Ucraina, Meloni: Solidarietà a Polonia per grave violazione
politica
Ucraina, Meloni: solidarietà a Polonia per grave violazione
00:01:59 min
| 18 ore fa
ERROR! Ucraina, Mattarella in Slovenia: siamo su criminale come nel 1914ERROR! Ucraina, Mattarella in Slovenia: siamo su criminale come nel 1914
politica
Ucraina, Mattarella: crinale pericoloso come nel 1914
00:01:55 min
| 19 ore fa
Polonia, Guerini: spazio aereo della Nato è inviolabilePolonia, Guerini: spazio aereo della Nato è inviolabile
politica
Polonia, Guerini: spazio aereo della Nato è inviolabile
00:00:29 min
| 19 ore fa
Mattarella in Slovenia, incontro con Pirc Musar a LubianaMattarella in Slovenia, incontro con Pirc Musar a Lubiana
politica
Mattarella in Slovenia, incontro con Pirc Musar a Lubiana
00:01:00 min
| 20 ore fa
Spese militari, Bonelli: A Meloni dico: la pace non si prepara con la guerraSpese militari, Bonelli: A Meloni dico: la pace non si prepara con la guerra
politica
Bonelli: A Meloni dico la pace non si prepara con la guerra
00:00:27 min
| 21 ore fa
ERROR! Mattarella in Slovenia: "preoccupa rischio conflitti incontrollabili"ERROR! Mattarella in Slovenia: "preoccupa rischio conflitti incontrollabili"
politica
Mattarella: "Preoccupa rischio conflitti incontrollabili"
00:00:47 min
| 21 ore fa
ERROR! Regionali 2025: voto in autunno, incognite nel centrodestraERROR! Regionali 2025: voto in autunno, incognite nel centrodestra
politica
Regionali 2025: voto in autunno, incognite nel centrodestra
00:03:59 min
| 22 ore fa
