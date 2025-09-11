Caso Almasri, Il centrodestra ipotizza conflitto attribuzione a Consulta

Il caso Bartolozzi finisce sul tavolo della giunta per le autorizzazioni a procedere che sta vagliando le posizioni dei Ministri indagati per il caso Al-Masri. Per il capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, accusata dalla Procura di Roma di aver reso false dichiarazioni nella vicenda che ha riportato in Libia su un aereo di Stato il torturatore, la maggioranza vorrebbe far scattare l'immunità come per i Ministri, anche se si tratta di un tecnico e non di un parlamentare. Fratelli d'Italia ha sollecitato un approfondimento sulla possibilità di sollevare davanti alla Consulta un conflitto di attribuzione da parte della Camera nei confronti dell'autorità giudiziaria. Per piazzale Clodio il reato che viene contestato a Giusi Bartolozzi è slegato dall'omissione di atti d'ufficio per cui è indagato il numero uno di via Arenula. Il presidente della giunta, Davis Dori di Alleanza Verdi Sinistra, taglia corto: "oggi la questione Bartolozzi non esiste in questo organismo parlamentare". Intanto resta confermato il calendario stabilito dalla giunta: il 17 o 18/9 sono fissate le audizioni per gli indagati, che oltre a Nordio coinvolgono il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Ma i Ministri potrebbero scegliere di presentare una memoria scritta in cui viene ribadito che per Al-Masri l'Esecutivo ha agito nell'interesse nazionale. Il relatore Federico Giannassi, del PD, ha ricostruito la vicenda che si è conclusa alla fine di gennaio con l'espulsione del generale libico, accusato dalla Corte Penale Internazionale di crimini contro l'umanità e autore di 34 omicidi e 22 stupri. "Nell'arco dei tre giorni, sostiene Giannassi, si sono tenute riunioni di emergenza a cui hanno partecipato i vertici del Governo, dei servizi e delle forze di polizia per valutare le conseguenze dell'arresto di Al-Masri, le possibili ritorsioni contro il Governo italiano e la gestione della cooperazione con la Corte Penale Internazionale". In ogni caso l'esito del voto della giunta, atteso entro il 30/9, è scontato: la maggioranza ha i numeri per respingere il testo del relatore, che sarà a favore dell'autorizzazione a procedere. Poi si andrà in aula. .