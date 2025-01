Avvocata e senatrice della Lega, Giulia Bongiorno ha raggiunto Palazzo Chigi per il caso Almasri, nel quale ha il compito di rappresentare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti Alfredo Mantovano. La senatrice non ha risposto alle domande sulla vicenda, per la quale i politici sono ora indagati.