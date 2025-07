Caso Almasri, Nordio: riferirò in Parlamento. Le opposizioni chiedono le dimissioni

Tra rivelazioni e smentite la Libia divide la politica italiana, da una parte l'incidente diplomatico a Bengasi con lo stop al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dall'altra continuano le polemiche sul caso Al Masri che coinvolge direttamente il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, sotto la lente di ingrandimento il controverso rimpatrio del Generale libico, inseguito da un mandato. di arresto della Corte Penale Internazionale. Le tempistiche dichiarate dal Guardasigilli, dallo scambio di mail provenienti dal capo di Gabinetto del Ministro, Nordio sarebbe stato a conoscenza dell'arresto di Al Masri già il 19/01, ricostruzione smentita invece dal titolare di Via Renula durante le risposte al question time al Senato. "Sul caso Al Masri non c'è nessuna fuga, semplicemente perché non c'è nulla di nuovo sotto il sole , come si dice. Quello che ho detto a suo tempo in Parlamento è quello che direi ancora oggi, la situazione non è assolutamente mutata, il chiacchiericcio che è stato riportato dalla stampa è completamente infondato". Nel frattempo la Senatrice Giulia Bongiorno, che difende i Ministri del governo, ha annunciato di voler presentare una denuncia contro ignoti per rivelazione di atti coperti da segreto. Non si placano però le opposizioni che chiedono le dimissioni del Ministro, accusandolo di aver mentito al Parlamento. "Ministro, lei ha mentito a questo Parlamento ha mentito a questo Parlamento e lei deve venire in quest'aula a rispondere delle domande che noi le faremo. Non può fuggire". Scandalo gigantesco fa eco anche Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, attese intanto le conclusioni del Tribunale dei Ministri che deciderà sulle sorti del Ministro. .