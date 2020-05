Caso Gregoretti, rinviato a ottobre processo a Salvini

Nel giorno in cui si riunisce di nuovo la giunta immunità del Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini per il caso della nave Open Arms, fermata in un porto con immigrati a bordo, arriva la notizia che un altro processo, quello già autorizzato per la nave Gregoretti, stesse motivazioni, viene rimandato da luglio a ottobre. È per il coronavirus. Troppi processi accumulati, fanno sapere dal tribunale di Catania. Intanto il giudice dell'udienza preliminare, Nunzio Sarpietro, al leader della Lega manda un messaggio. Stia tranquillo Salvini, avrà un processo equo, giusto e imparziale, come tutti i cittadini. Né io né nessun giudice che si è occupato di questo fascicolo abbiamo nulla a che spartire con Palamara e, sono d'accordo con lui, quelle intercettazioni tra magistrati sono una vergogna. Si riferisce al caso ora alla ribalta delle intercettazioni contro Salvini dell'ex consigliere del Csm, l'organo di autogoverno dei magistrati ed ex segretario dell'Anm, il sindacato dei magistrati, Luca Palamara, da mesi al centro di uno scandalo e di un'inchiesta per corruzione del tribunale di Perugia, con intercettazioni che evidenziano giochi di potere fra togati e fra le correnti interne al Csm. Il ministro della giustizia, Bonafede, anche lui protagonista delle cronache politico giudiziarie per le polemiche sulla sua gestione del dicastero, sullo scontro con l'ex PM di Palermo Di Matteo sulla recente scarcerazione dei boss mafiosi per il coronavirus, coglie l'occasione per rilanciare una riforma dell'organo di autogoverno dei magistrati che, assicura, non può più attendere, tanto che già questa settimana sul tema premerà l'acceleratore. Intanto anche l'Anm si riunisce per cercare di rimettere insieme i pezzi, dopo le dimissioni ai vertici arrivate proprio a seguito dell'ultimo scandalo intercettazioni.