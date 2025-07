Caso Open arms, impugnazione a Cassazione, Meloni: su Salvini surreale accanimento.

"Un accanimento surreale". Giorgia Meloni risponde così sui social alla Procura di Palermo, che ha impugnato la sentenza di assoluzione in primo grado nei confronti di Salvini. Mi chiedo, scrive la Premier in questo post, cosa pensino gli italiani di tutte queste energie e risorse spese così, mentre migliaia di cittadini onesti attendono giustizia. Immediato anche il commento del vicepremier: difendere l'Italia e i suoi confini, dice Salvini non è un reato. "Non mi preoccupano, non mi turbano, non mi fermano. Mi spiace perché ci sono milioni di euro di denaro pubblico dei contribuenti già spesi, magari che altri verranno spesi, per inseguire un fantasma. In tutto il mondo difendere i confini è un diritto e un dovere di qualunque eletto dai cittadini. Solo in Italia, solo per alcuni magistrati invece sarebbe un reato, mi spiace". Era l'agosto del 2019, quando l'allora Ministro dell'Interno impedì all'imbarcazione Open Arms di approdare a Lampedusa. Solidarietà dal Ministro Piantedosi, all'epoca dei fatti capo di gabinetto di Salvini, dice: mi ritengo moralmente imputabile anche io. Duro il commento di Carlo Nordio: nei Paesi civili non si impugnano le assoluzioni. Per il Ministro della Giustizia, nel caso Open Arms, al di là delle implicazioni politiche si pone soprattutto un problema tecnico. Difende l'operato delle toghe Riccardo Magi. Il leader di +Europa parla di attacco all'indipendenza della magistratura da parte di Meloni e Nordio. Così com'è surreale, insiste Magi, che Salvini tenti ancora di far passare per difesa dei confini, il fatto di aver tenuto in ostaggio 147 persone in mare aperto. Per quanto riguarda invece il caso Almasri, potrebbero avere conseguenze le esternazioni di un giudice della Cassazione. L'altro giorno un magistrato in servizio si è permesso di indicare su un giornale tutti gli errori fatti, dice il Ministro della Giustizia Carlo Nordio: è che si permetta di censurare le cose che ho fatto, in qualsiasi Paese al mondo avrebbero chiamato gli infermieri. Potrebbe essere oggetto di valutazione. Dura la reazione dell'ANM, che esprime sdegno per le parole di Nordio. Altrettanto forti le reazioni delle opposizioni. Dal PD, Francesco Boccia accusa il guardasigilli: il suo modello di giustizia è quello di Trump, sottomissione della magistratura al potere politico e provvedimenti contro chi disobbedisce. .