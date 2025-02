Caso Paragon, Nordio: Polizia penitenziaria non ha spiato nessuno

Carlo Nordio schiva le interrogazioni delle opposizioni sullo spionaggio che provano ad impallinarlo e assicura che le strutture legate al suo dicastero non hanno mai intercettato nessuno. La vicenda è quella che ha coinvolto attivisti dell' ONG come Luca Casarini e giornalisti come il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, nei cui cellulari è stato inserito lo spyware Graphite. Intrusione telematica che ha convinto la società israeliana, Paragon a rescindere il conto fatto con il governo italiano. Il Guardasigilli si presenta in Parlamento e assicura che la polizia penitenziaria non dispone del Trojan. "Nessuna persona tra l'altro e aggiungo è mai stata intercettata da strutture finanziate dal ministero della Giustizia. nel 2024. Nessuna persona è mai stata intercettata dalla polizia penitenziaria". Rassicurazione che non ha convinto le opposizioni che puntano il dito contro un governo reticente che continua a non dare spiegazioni su chi sia la manina che ha infettato i telefoni. Spiare un direttore di un giornale è un atto da Stato di polizia e da sistema autoritario, accusano. Per la segretaria del PD, Elly Schlein, è preciso dovere del governo fare chiarezza e dirci chi spiava persone e per quale motivo. Risposta che lo stesso governo si è rifiutato di dare alle interrogazioni in Parlamento in cui peraltro si chiedeva se la polizia penitenziaria avesse mai utilizzato Paragon. Cosa sta nascondendo il governo Meloni? Il leader di Italia Viva Matteo Renzi promette che andrà fino in fondo Noi chiederemo l'accesso agli atti sulle spese per le intercettazioni di tutte le procure della Repubblica. Lo facciamo perché abbiamo combattuto quando hanno violato la nostra privacy, con intercettazioni illegali e perquisizioni illegittime. "Ci avete detto che non potevate rispondere perché c'era il segreto di Stato. Ce l'ha detto, ce l'ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio che non potevate rispondere e lei viene qua e ci viene a spiattellare tutto quello che ieri era secretato. Ma è incredibile. Ma siamo nelle mani di nessuno". .