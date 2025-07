Caso urbanistica, Meloni: no a dimissioni automatiche

I cartelli con le richieste di dimissioni e i toni che si alzano dagli scranni del Centrodestra indirizzati al sindaco Beppe Sala. Un consiglio comunale tesissimo quello andato in scena a Palazzo Marino dopo la notizia delle indagini sul primo cittadino di Milano e le possibili dimissioni dell'assessore Giancarlo Tancredi. Il PD intanto rinnova il sostegno al lavoro di Sala e la segretaria Elly Schlein telefona al sindaco per esprimergli solidarietà e vicinanza. "Non sono mai stata convinta che un avviso di garanzia porti l'automatismo delle dimissioni" ha dichiarato anche la premier Giorgia Meloni. "È una scelta che il sindaco deve fare sulla base della sua capacità" sottolinea. "Non cambio posizione in base al colore politico degli indagati". Giudizio molto critico invece quello del presidente del Senato: "Sicuramente la giunta Sala ha dimostrato di non essere adeguata a Milano. Quindi il mio giudizio non è su questo episodio soltanto, lo dico da sempre. Io credo che Milano abbia bisogno di una guida che non sia quella che adesso mette insieme verdi, non verdi, affaristi, non affaristi, politici perbene e politici con qualche ombra". Tra i più agguerriti a dare battaglia la Lega: "Sala dovrebbe dimettersi soprattutto per l'inefficienza che ha avuto Milano e per l'attività insomma che a Milano è mancata". Toni molto diversi quelli del Ministro della Difesa Guido Crosetto che parla di una parte della magistratura inquirente che a Milano ha anche deciso di sostituirsi al legislatore nel campo dell'urbanistica, del fisco e del lavoro. Parole che fanno il paio con quelle del governatore della Lombardia Attilio Fontana. Concetto condiviso anche dal Partito Democratico che ribadisce l'appoggio al sindaco: "Non siamo garantisti a fasi alterne e quindi direi che la prudenza è d'obbligo. Naturalmente poi insomma vediamo l'evolversi della situazione e seguiamo con attenzione". Intanto Cinque Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra tornano a evocare lo spettro del disegno di legge del Salva Milano, arenato al Senato dal dicembre dell'anno scorso. "Ora al sindaco Sala chiediamo: si fermino questi progetti urbanistici. La città ha bisogno di una riqualificazione sociale e ambientale". .