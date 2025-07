Caso Zambelli, arrestata in Italia deputata italo-brasiliana

L'arresto in Italia della deputata brasiliana Carla Zambelli scuote la politica italiana. Nata in Brasile ma con cittadinanza italiana, vicina all'ex Presidente Jair Bolsonaro, Zambelli era stata condannata in patria nel maggio del 2025 con l'accusa di hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia. 10 anni di reclusione per una campagna di disinformazione, secondo la Corte Federale Suprema, portata avanti durante le elezioni presidenziali del 2022. Dopo una serie di spostamenti la deputata italo-brasiliana era giunta in Italia a giugno, in cerca dell'immunità parlamentare a cui aveva fatto appello in più dichiarazioni. Si nasconde dunque in un appartamento a Roma, a trovarla però l'Interpol che la seguiva dopo l'allarme lanciato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, che aveva puntato per primo i fari sulla vicenda segnalandone l'indirizzo alle autorità internazionali. "Sono innocente, sono stata condannata per motivi politici", si difende Zambelli su Repubblica. Intervista in cui fa i nomi anche di Fratelli d'Italia e Lega. Partiti che l'avevano chiesto, dice, di candidarsi per le prossime elezioni del 2027. Invito declinato, chiarisce Zambelli. "Matteo Salvini? L'ho incontrato solo una volta, ma non siamo amici", ma è proprio il segretario della Lega attraverso una nota del Carroccio a manifestare la volontà di incontrare la deputata dopo la notizia dell'arresto. Sarebbe stato il figlio dell'ex Presidente Jair Bolsonaro a mettersi in contatto con il leader leghista. Eppure Zambelli si rammarica: "Mi aspettavo qualcosa di più da Salvini, ma anche da Meloni che è amica di Trump", spiega la deputata. Sulla sua testa pende infatti la richiesta di estradizione avanzata da Brasilia. .