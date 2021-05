Trovo un clima di grande collaborazione nella riunione del centrodestra. Sono molto ottimista sul fatto che siamo in dirittura d'arrivo. Ci sono diversi nomi molto interessanti che stiamo chiaramente approfondendo e che approfondiremo nelle prossime ore. Ma rimane che il centrodestra ha ribadito di volere andare compatto in tutte le città al voto, differentemente da quello che accade nel campo del centrosinistra, dove solo a Roma ci sono già in campo tre candidati, e di voler convergere su candidati espressione del civismo, espressione della società, del mondo del lavoro, del mondo imprenditoriale, per allargare anche il proprio campo, il proprio fronte. Lavoriamo per vincere e i candidati ci saranno in pochi giorni.