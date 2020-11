Centrodestra, Salvini propone una federazione

Dopo il confronto chiarificatore tutto interno all'opposizione tra Forza Italia e Lega, Silvio Berlusconi mette i puntini sulle i e precisa ruoli e obiettivi del partito azzurro all'interno della coalizione. “Il centrodestra senza di noi non potrebbe esistere“, ribadisce il Cavaliere, che rivendica la scelta a seguito dell'appello del Capo dello Stato di collaborare con una maggioranza lontana nei valori e nei programmi per far uscire il Paese dall'emergenza economica e sanitaria. Messaggio chiaro, diretto principalmente agli alleati che arriva dopo la proposta di Matteo Salvini di una Federazione di centrodestra con gruppi parlamentari aperti, unita nell'obiettivo di battaglie comuni. E se Giorgia Meloni mostra cautela di fronte all'invito dell'alleato, Renato Brunetta, non usa mezzi termini. "Quello che il leader della Lega sta facendo è un'opa ostile su Forza Italia, non è credibile e chi accetta è collaborazionista tacciabile di subordinazione alla leadership di Salvini". Sembra ancora in salita la strada dopo le prove di riavvicinamento degli ultimi giorni, con la Lega che ha eliminato dal testo della pregiudiziale al Decreto Covid ogni riferimento alla norma contro la scalata Mediaset Vivendi e Forza Italia che ha rinunciato al doppio relatore sulla manovra. Forza Italia rinnova, chiarisce la propria disponibilità, attenzione, non entrare al Governo, non ad avere degli strapuntini non ci interessa, ma la disponibilità a dialogare con chi sta prendendo le decisioni, per garantire liquidità sui conti correnti di chi sta soffrendo, al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione immediati, un semestre bianco dal punto di vista fiscale. Rimangono le differenze all'interno dell'opposizione. Da un lato gli azzurri pronti a dialogare, dall'altro Fratelli d'Italia e soprattutto la Lega, più scettici e agguerriti verso la gestione dell'emergenza attuata dal Premier Conte. Prossima tappa, il voto in Parlamento dopo il confronto tra Salvini e Berlusconi, l'obiettivo è trovare una linea comune, condivisa con Fratelli d'Italia sia sul voto sullo scostamento di bilancio, sia sul decreto Ristori e Manovra. Il nostro Paese sta vivendo un momento di grande difficoltà economica e sociale, sarebbe davvero importante avere un unico blocco parlamentare di centrodestra per rendere più forti ed efficaci le nostre proposte, per trasmettere un'idea di maggiore unità. Rimane la proposta dal leader del Carroccio per dare concretezza all'unità del centrodestra. Pperazione attualmente accolta con freddezza e cautela dagli alleati.