Chigi: Italia parteciperà a call di Lunedi

L'Italia sarà al tavolo dei negoziati tra Russia ed Ucraina con Macron, niente di personale, sono felice che venga a Roma. Giorgia Meloni rivendichi il ruolo del nostro paese sulla scena internazionale, ma è proprio il prossimo vertice di Istanbul a prendere per un attimo in contropiede la stessa premier. Quando arriva davanti ai giornalisti sembra che in Turchia vadano solo Francia, Germania, Regno Unito, Meloni abbozza ci siamo al di là dei formati, ma è in tempo reale che il suo consigliere diplomatico informa sia lei che la stampa che anche noi saremo presenti. La situazione in divenire ci saranno call da qui ai prossimi giorni, ma i nostri funzionari saranno al tavolo. "Non ragionerei in termini di esclusione questo gioco diciamo a fare sempre finta che l'Italia non conta niente, io non non lo condivido, poi ci sono, questioni sulle quali chiaramente alcune nazioni, fanno un lavoro e si sono diciamo portate avanti di più rispetto ad alcune disponibilità, su questo sapete". Martedì poi il faccia faccia con Macron anche qui smorza i toni dopo le fibrillazioni delle ultime settimane. Vedo montare molta panna su questo tema, come se fosse una questione personale. "Italia e Francia sono una nazione amiche, sono due nazioni alleate. Sono due nazioni che hanno posizioni totalmente convergenti su moltissimi dossier. Sono anche nazioni che delle volte hanno delle divergenze". Sui dazi non credo che l'Europa stia perdendo tempo, ma avverte bisogna trovare un accordo di cornice, poi scendere nei dettagli. Rivendica come un fatto storico la scelta di investire e dialogare di più con i paesi dell'Asia centrale, sgomento e dolore invece per la morte di Martina, uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato. Su questi temi non c'è bisogno di fare appelli, lavoriamo insieme, io ci sono per chiunque abbia idee e proposte. .