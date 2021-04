Io non sono un politico, sono un tecnico, capisco che ci possono essere delle istanze in alcuni casi diverse e arrivo persino a capire che, in certe situazioni, bisogna mantenere probabilmente delle posizioni e ci si può astenere. Devo dire che non ho avuto impressione di una di cosa particolarmente complessa. É un incidente di percorso, che può avere delle giustificazioni, io cercherei di guardare avanti, nella complessità che stiamo passando, probabilmente cose di questo genere sono, diciamo, sono comprensibili. É l'unica cosa che le posso dire, poi guardi, per il resto, credo che nei prossimi mesi si vedrà qual è l'evoluzione.