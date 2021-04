Non è facile spendere, non è facile spendere bene innanzitutto, quindi la la progettazione e la programmazione, come diceva John Kerry in quel brevissimo trailer che avete mandato, è anche un problema tecnico-scientifico, qui dobbiamo veramente pensare alle soluzioni giuste, migliori, più efficaci da un lato e il secondo problema è che una volta che l'abbiamo pensato e abbiamo pianificato un piano ecco, a questo punto bisogna avere anche un modello di sviluppo burocratico e amministrativo che consenta di mettere a terra i progetti e nei tempi previsti di farli. Il complesso di norme, il complesso di regole e anche il modo con cui queste vengono applicate, la sequenza di procedure che bisogna fare per arrivare, per esempio l'autorizzazione, è una sequenza complessa, molto complessa. Calcolavamo nella maggior parte dei casi, che da 1000 a 2000 giorni, capite bene che questi tempi sono incompatibili con la transizione ecologica, ecco perché ho parlato così ironicamente, di transizione burocratica. Ci metto duemila giorni a fare un processo, a fare una procedura amministrativa, la transizione ecologica deve aspettare questi 2000 giorni.