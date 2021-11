Cingolani: "Lotta per clima è un fatto di giustizia globale"

Noi ci stiamo dimenticando che il costo in termini di vite umane del riscaldamento globale sinora è costato più di mezzo milione di morti e se continua di questo passo, diciamo non è solo il danno economico è il danno proprio esistenziale e non dimentichiamo inoltre che purtroppo i paesi vulnerabili pagano un conto molto più salato del nostro, cioè un evento climatico catastrofico in Finlandia o in Italia fa meno danni e meno vittime perché siamo paesi resilienti rispetto a quanto ne faccia nei paesi vulnerabili quindi non è solo un fatto economico è proprio un fatto di giustizia globale che noi non possiamo più ignorare.