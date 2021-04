Ciriani: attenzione a sottovalutare il disagio sociale

Bisogna prestare molta, molta attenzione, al fatto che il disagio sociale non travolga la preoccupazione sanitaria. Cioè, mi spiego, arriva un momento in cui la gente non si interessa più di come sta il Paese da un punto di vista sanitario, non si preoccupa se gli ospedali sono pieni, non si preoccupa del virus, si preoccupa della propria sopravvivenza. E questo è un dato drammatico e quindi io invito naturalmente a condannare, senza se e senza ma, qualsiasi violenza, soprattutto ai danni delle forze dell'ordine, che sono intollerabili, però a non sottovalutare il disagio.