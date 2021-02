Ciriani: Draghi condivide scelta Speranza

Un provvedimento così grave, sul piano economico e sul piano sociale, ha una responsabilità politica, di chi è questa responsabilità politica? C'è un Governo in questo Paese o no? E chi presiede questo Governo? Mi volete dire che una scelta del genere l'ha presa in solitario il ministro Speranza, senza sentire il Presidente Draghi? Draghi sapeva di questa scelta o non sapeva? E se sapeva l'ha condivisa o no? Perché sa, i grandi teoremi, le grandi teorie, il Presidente SuperMario che risolve i problemi del mondo, dopodiché c'è il governo di ogni giorno e su questo noi vogliamo sapere dal presidente Draghi se condivide o meno la scelta che ha fatto il ministro Speranza.