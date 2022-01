Ciriani (FDI): leali a Berlusconi, aspettiamo segnale da Csx

Quello che per noi però non è accettabile, è che il centrosinistra si nasconda dietro un veto a Berlusconi, per non dire quello che pensa di un'altra candidatura che è quella di Draghi o di chi al posto di Draghi, noi a questo momento, non sappiamo quale sia il candidato che il PD in particolare intende proporre per il Quirinale. Ieri i Cinque Stelle hanno riproposto addirittura Mattarella, che credo abbia già smentito, ma è quattro, cinque o sei volte, la volontà di ricandidarsi, diciamo che nel campo del centrosinistra, la confusione è molto alta. Il centrodestra ha un suo candidato, può piacere o può non piacere, ma quello che manca in questo momento è una candidatura alternativa, diversa, su cui poter ragionare e aspettiamo un segnale dal campo del centrosinistra.