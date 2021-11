Cirio: giusto differenziare fra vaccinati a non vaccinati

C'è un ragionamento. Il ragionamento che tutte le regioni, tranne un collega, però tutte le altre regioni fanno è quello di dire: Abbiamo capito in tutto il mondo che quando il virus corre bisogna fermarlo e per fermarlo, ahimé, bisogna fermare le persone. La domanda è chi si deve fermare? E le regioni italiane dicono, nella quasi totalità, che se qualcuno deve fermarsi non devono essere i vaccinati perché altrimenti questo vorrebbe dire far venir meno la fiducia in una campagna vaccinale e soprattutto non rispettare la scelta del 85% delle persone italiane che hanno deciso di vaccinarsi perché credono nella scienza e credono nelle Istituzioni di questo paese.