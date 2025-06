Clima, appello al governo: servono obiettivi ambiziosi

Chiediamo al governo un atto di responsabilità verso le future generazioni. Si chiude così l'appello che scienziati e premi Nobel fanno al governo italiano. Un invito a sostenere l'obiettivo dell'Unione Europea di ridurre del 90 % le emissioni entro il 2040. Nel mezzo della crisi climatica, oltre 25 tra i più autorevoli esperti della materia in Italia, si rivolgono alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'iniziativa arriva pochi giorni dopo l'annuncio della Commissione Europea, secondo cui l'Unione Europea è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati per il 2030 e mentre le negoziazioni tra la Commissione Europea e gli Stati membri sul nuovo obiettivo climatico intermedio stanno entrando nel vivo. L'appello è firmato, tra gli altri, dal premio Nobel Giorgio Parisi, da Stefano Caserini dell'Università di Parma e da Antonello Pasini del CNR. Nel testo si sottolineano i gravi impatti climatici già visibili in Italia, ma anche le opportunità legate a una decarbonizzazione ambiziosa e coerente. .