Colle, Bellanova: no consenso ampio su Berlusconi

Italia Viva farà quello che devono fare le forze politiche, lavorare per costruire il massimo di consenso intorno ad una figura che deve garantire la terzietà. Cioè non è questione di questa parte o di quell'altra parte. Il Presidente della Repubblica ha una funzione di garanzia, una funzione di garanzia per tutti i cittadini e le cittadine Italiane a prescindere dalla loro appartenenza politica e questo lo sforzo che si deve fare. Non stiamo discutendo dei nomi e sicuramente non mi pare che intorno alla figura di Silvio Berlusconi ci sia un consenso ampio come quello che io richiamavo prima.