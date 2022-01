Colle, Ciriani: centrodestra ha diritto esprimere rosa nomi

Il diritto di prelazione spetta al centro destra, secondo me, perché il centrodestra ha fatto 450 grandi elettori. Se non spetta al centrodestra, sicuramente non spetta al centro-sinistra e le trattative si fanno proprio perché nessuno dei due schieramenti da solo è in grado di eleggere il Presidente neanche al quarto voto però, noi riteniamo che il centro-destra appunto che è in maggioranza secondo me nel paese, che ha un partito di voti molto consistente, abbia il diritto e il dovere di fare delle proposte.