Colle, Conte: "Rispettiamo le proposte del centrodestra"

Per quanto riguarda la lista presentata dalle forze di centro-destra, io l'ho detto sin dall'inizio. Il Movimento 5 Stelle non dà patenti di legittimità o di legislazione, a nessuna forza politica. Sono i cittadini italiani che attribuiscono queste patenti, quindi il centro-destra, le forze di centro-destra hanno non il dovere, ma addirittura il diritto oltre che il dovere, di presentare delle proposte. Queste proposte quindi le rispettiamo le valuteremo, ci riserviamo di valutarle, però diciamo da subito c'è una premessa da considerare. Nessuno può vantare se uno schieramento ha qualche voto in più ma non ha voti autosufficienti per un diritto di prelazione. Quindi, da questo punto di vista, ci riserviamo una valutazione come giusto che sia ma evidentemente che nessuno vanti un diritto di prelazione.