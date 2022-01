Colle, Conte: non discusso nomi ma Riccardi profilo giusto

Guardi è una candidatura che risponde sicuramente a quelle caratteristiche che sto descrivendo. Però non abbiamo parlato di candidati; stasera come sapete avremo una plenaria; mi confronterò, quindi permettetemi prima di fare qualche nome di confrontarmi direttamente con coloro che saranno chiamati poi nella urna, del Movimento 5 stelle ad esprimere il voto. Per quanto riguarda anche le modalità poi della prima votazione le decideremo poi domani con le delegazioni con cui oggi siamo riuniti. Torneremo a riunirci in seduta permanente.