Colle, Conte: serve nome alto profilo, preservare governo

Noi non poniamo veti su nessuna persona se, ovviamente, sono persone che hanno i requisiti che noi abbiamo posto. L'asticella del Movimento 5 Stelle è molto alta. Lo abbiamo detto dall'inizio e fa piacere adesso che sia un punto condiviso: una personalità di alto profilo, una personalità autorevole e aggiungo sempre che possa essere ampiamente condivisa e ci possa rendere tutti orgogliosi di essere così ben rappresentati e così degnamente rappresentati. Quindi noi non poniamo veti. Chi ha queste qualità assolutamente rientra nel novero delle personalità che possono ambire. Per quanto riguarda.. lei mi ha fatto la domanda su Draghi.. Ieri abbiamo fatto una assemblea dei grandi elettori del Movimento 5 Stelle (che ricordiamo è il numero più consistente di grandi elettori) e abbiamo convenuto diffusamente che.. anzi direi su questo siamo tutti d'accordo, l'obiettivo è preservare la continuità dell'azione del Governo. Perché noi non possiamo adesso, essendo chiamati a questa grande responsabilità di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, trascurare però che qui ci sono famiglie, imprese e cittadini che ci guardano e non possono pensare che adesso ci fermiamo per tutti questi giorni, tutti concentrati per l'elezione, dopo ci fermiamo per dei mesi per formare un nuovo Governo, per valutare la ricomposizione delle delegazioni, per scegliere un nuovo Premier. Noi abbiamo un Premier, è autorevolissimo, gli abbiamo chiesto tutti insieme, con tutta la comunità nazionale, con un Governo di unità nazionale, di portare a termine dei risultati. Questi risultati.. ovviamente siamo ancora in piena emergenza sanitaria, economica, energetica, c'è il PNRR, adesso inizia la vera messa a terra. Sono tanti compiti che non sono ancora conclusi. Quindi noi il nostro primo obiettivo, non è un patto di legislatura, lo voglio ripetere.. per me non esiste questa formula, non mi piace. Perché i parlamentari del Movimento 5 Stelle non sono seduti lì e non vogliono durare fino alla fine della legislatura, noi vogliamo un patto per i cittadini, per risolvere tutte queste urgenze, patto per i cittadini.