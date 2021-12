Colle, Renzi: Da centrodestra ci sia proposta comprensiva

Oggi la mano destra ha dei numeri in maggioranza, perché considerando da Fratelli d'Italia a Forza Italia, guardo qualche collega parlamentare più bravo di me, 45% dei grandi elettori? Più o meno? Giorgia mi fa segno di sì. Il punto è se nel centrodestra prende un'iniziativa insieme o non la prende insieme, il ruolo di king maker stavolta tocca a voi, io l'ho detto e sono stato accusato di connivenza con il nemico, nel modo più assoluto no. Stavolta secondo me o la Destra si incarica di fare una proposta complessiva, o se non lo fa, io sono dell'idea che quando si arriverà dal 20 gennaio in poi a discutere, si cerchi l'uno o l'altro di trovare le ragioni migliori per andare tutti insieme a scegliere un arbitro per i prossimi sette anni.