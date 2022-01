Colle, Salvini: Lega farà proposta. Telefonata con il Cav

In attesa del prossimo vertice di centrodestra che dovrebbe esserci entro metà della settimana, è sempre la possibile candidatura di Berlusconi che monopolizza l'attenzione -e le preoccupazioni, a seconda del punto di vista- un po' di tutti i coinvolti nella partita dell'elezione del Capo dello Stato. Il Segretario della Lega Salvini sembra sparigliare e alzare la posta. "Aspettiamo che il Presidente Berlusconi faccia i suoi incontri e i suoi conti. Non accettiamo veti da parte di nessuno". "C'è un tempo massimo entro il quale la candidatura di Berlusconi va verificata sui numeri?" "Eh, prima che si cominci a votare settimana prossima, evidentemente. Da settimana prossima quando si comincia a votare la Lega, come forza responsabile e di Governo adesso e nei prossimi anni, farà una proposta che penso potrà essere convincente per tanti, se non per tutti per tanti". Da Forza Italia a stretto giro si ribadisce che è quello di Berlusconi il nome più autorevole che il centrodestra può fare per il Colle e si glissa sulle parole di Salvini che vengono definite "in linea con gli accordi presi". Del resto sia Lega che Forza Italia fanno poi sapere in serata che c'è stata una lunga e cordiale telefonata fra i due leader. Ancora una volta fa riferimento al senso di unità nazionale il Segretario del PD Letta che si ribadisce quindi ottimista. Incontrerà mercoledì Giuseppe Conte insieme anche a Roberto Speranza, intanto i 5 Stelle ribadiscono il loro no al Cavaliere. "Nel MoVimento 5 Stelle c'è un confronto in corso. Ribadiamo che il nome di Silvio Berlusconi è irricevibile, serve un altro profilo, una figura condivisa e per questo stiamo lavorando. Non si può ignorare il fatto che la candidatura di Berlusconi possa indebolire la stabilità dell'attuale Esecutivo". Sul fronte della complicata organizzazione delle prossime votazioni in epoca Covid si moltiplicano gli appelli e le pressioni, in particolare del centrodestra, perchè venga garantita la possibilità di votare anche a grandi elettori eventualmente positivi.