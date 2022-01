Colle, strada in salita per Berlusconi. Sale ipotesi Draghi

Benvenuti nella nostra corsa al colle in un' ora in cui arrivano almeno dalle Regioni i numeri definitivi di coloro che andranno a votare in Parlamento. Sono 26 i delegati per il centrosinistra, sono 32 per il centro-destra e dunque andiamo a vedere i nostri emicicli: 410 gli elettori del centrosinistra 452 grandi elettori del centrodestra lasciando Italia Viva fuori dai giochi. Se la spostiamo la facciamo votare con il centro-sinistra sale a 454, se la facciamo invece andare a votare insieme al centrodestra le cose cambiano ma comunque nessuno ha una maggioranza lo vedete il centro-destra in quel caso sale a 496 voti. Appuntamenti della settimana a proposito di centro-destra dovrebbero tornare a vedersi Salvini, Meloni e Silvio Berlusconi e probabilmente giovedì, sempre giovedì in serata, è prevista un'assemblea del gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Un Silvio Berlusconi che nelle ultime ore si è detto ancora ottimista; non vuole deludere, ma insomma, non sembrano ottimisti ne i numeri ne i suoi alleati e allora: il Cavaliere noi lo diamo così nella sua corsa al Colle. Mentre per Mario Draghi sono arrivate le parole del New York Times: se fosse Presidente della Repubblica, si aprirebbe un' età d'oro di una inusuale unità politica. E dunque: un Mario Draghi particolarmente attivo. Tra l'altro in queste ore, negli incontri lo diamo con la freccia verso l'alto. Quale altro nome circola in queste ore? Sicuramente quella della Presidente del Senato; andiamo a vedere che voti avrebbe Elisabetta Alberti Casellati. Avrebbe sicuramente, nel caso in cui fosse il passo indietro di Silvio Berlusconi, il voto di tutto quanto il centro-destra. Eccolo qua che andiamo a comporre il nostro emiciclo. A quel punto forse, anche i voti di Italia Viva sicuramente, alcuni voti del Gruppo Misto, difficile che si sottraggano gli altri partiti, ed ecco qui la Presidente Casellati. L'altro nome che viene fatto con insistenza è quello dell'attuale assessore alla sanità della Lombardia ovvero Letizia Moratti. Anche per lei i voti arrivano sicuramente dal centro destra un po' più complicato per il Partito Democratico sfilarsi ma lo abbiamo dato per votante. Ed eccola qui potrebbe essere anche lei.