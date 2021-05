Sono finalmente usciti anche diversi nomi di civici. Perché la nostra scelta di allargare la società civile, il centrodestra in tutta Italia, sta raccogliendo dei frutti. A differenza di PD e 5 Stelle noi abbiamo la certezza che correremo uniti in tutti i comuni, da quelli più piccoli a quelli più grandi. Oggi al tavolo sono emersi 4 o 5 nomi che fino a settimana scorsa non c'erano. Ciascuno si è impegnato ad approfondire su Bologna, su Roma e su Milano, che sono le tre grandi città dove appunto i nomi sono tanti, mentre su Torino e su Napoli pare che la società civile abbia già scelto. Quindi ci riaggiorneremo a breve e ripeto, il valore aggiunto dell'unità del centrodestra rispetto alla litigiosità in tutte le grandi città della sinistra, ci rende assolutamente ottimisti. Poi, per rispetto di tutti, non do giudizi su questa o su quel candidato, sono tanti bei nomi. Qualcuno personalmente lo sentirò nelle prossime ore, c'è qualche primario ospedaliero piuttosto che qualche grande imprenditore che deve dirci se ci sta e quindi entro la settimana avremo il quadro più chiaro.