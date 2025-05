Comunali Genova, Salis: "Campo progressista unito vince"

Ce lo aspettavamo perché abbiamo una coalizione progressista veramente molto grande, forte, che ha dato un messaggio credibile alla città. Il mio primo obiettivo l'ho dichiarato tre mesi fa, era quello di vincere al primo turno, intorno c'è stata un po' di scaramanzia, mi hanno detto ma non dovevamo dirlo subito, ma insomma il mio passato da atleta mi impone di avere degli obiettivi chiari e questa coalizione è una coalizione che doveva puntare a vincere al primo turno. Interessante da notare è quante città importantissime d'Italia ormai siano a guida progressista, sono veramente un numero impressionante, e credo che la destra in questo momento italiana sia più che altro legittimata nella sua maggioranza e nella sua, come posso dire, nella sua forza di Governo dalle divisioni del campo progressista, perché qualora il campo progressista trovasse un'intesa e un'unione, il tema principale che legittima l'operato della destra in questo momento cadrebbe. .