Non basta la scelta dei candidati in molte delle città che andranno al voto il prossimo autunno, per placare le anime dei partiti e nemmeno per rinsaldare alleanze e federazioni che non convincono le tante correnti dei singoli partiti. Per il centrodestra il principale nodo da sciogliere è Milano. Non si conosce ancora infatti il nome di chi sfiderà il sindaco uscente Beppe Sala. Maurizio Lupi, più volte indicato come possibile candidato, ha però accorciato i tempi, annunciando che mercoledì si prenderà una decisione. Su Roma il duo Michetti-Matone ha fatto il suo esordio in conferenza stampa. "Triplicando i turisti tu crei una moltitudine di posti di lavoro nuovi. E se noi diamo alle periferie i posti di lavoro, cioè creiamo occupazione nelle periferie, alziamo il tasso di scolarità, quelle periferie tornano ad essere centrali nella vita amministrativa, economica e sociale della città". Il PD si prepara alle primarie. Nelle prossime ore ci saranno a Torino, il 20 a Bologna e a Roma, ma c'è ancora da lavorare anche sull'alleanza con il Movimento 5 Stelle e in particolare a Roma Gualtieri ha più volte attaccato la Sindaca uscente Raggi colpevole, a suo dire, di un mal governo della città negli ultimi anni. Giuseppe Conte ha incontrato i pentastellati torinesi in vista della scelta del candidato per le prossime amministrative, le proiezioni non ci danno vincenti, dice l'ex Presidente del Consiglio, ma dobbiamo puntare a portare a casa un buon risultato.