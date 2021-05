L'incertezza regna sovrana. A pochi mesi dalle amministrative del prossimo autunno i partiti sono ancora ben lontani dal trovare una piena e omogenea intesa. Le coalizioni, anzi, appaiono sempre più in affanno, salvo rare eccezioni. Da Roma a Milano, passando per Napoli e Torino. Nella Capitale a tenere banco è il fattore Zingaretti e con esso l'incognita Raggi, che pesano sul rebus dell'Alleanza PD-5 Stelle, mentre sul fronte opposto va in scena una partita tutta da giocare tra Lega e Fratelli d'Italia. Il Capoluogo lombardo non è da meno. Qui se nel centrosinistra Beppe Sala è in campo per la riconferma, il centrodestra appare in stallo. È c'è chi parla apertamente di scontro Salvini-Meloni. Il leader del Carroccio esplicitamente dice: "Cerco di unire ma troppi sono i no". No o silenzi che di fatto hanno spinto, a Roma e Milano, Bertolaso e Albertini, proposti dal Carroccio, a rinunciare. "I leader dei partiti della coalizione di centrodestra, sono stati non tanto tiepidi, sono stati più che altro reticenti". Fratelli d'Italia non intende dare il suo via libera a scatola chiusa e chiede un vertice anche sugli altri nodi divisivi, come la presidenza del Copasir. E alla richiesta messa nero su bianco da Giorgia Meloni, la Lega annuncia un summit nei prossimi giorni. "Tardi è troppo poco" la controreplica di La Russa: "Ci saremo, ma siamo per la regola del decidere insieme". C'è poi Torino dove, a fronte del civico Damilano per il centrodestra, il patto giallorosso non decolla. È così a Napoli dove la carta istituzionale Fico non appare ancora in pista per PD e 5 Stelle. Alleanza che il segretario Dem Letta, auspica possa prendere piede nel secondo turno, a cominciare da Roma, dove la sindaca uscente Raggi è pronta al bis, mentre i Dem puntano sulle primarie. Qui in prima linea c'è l'ex ministro Gualtieri. Zingaretti, su cui il pressing resta forte, per ora non sembra voler essere della partita. Quantomeno se non verrà messo in sicurezza il destino politico della Regione Lazio, dove invece l'alleanza con i 5 Stelle ora e salda.