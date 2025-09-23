Confermata immunità Salis, l'eurodeputata: "Ottimo segnale"

Sicuramente quello di oggi è stato un bel segnale, un ottimo segnale, il fatto che il Parlamento abbia deciso di mettere davanti i valori della democrazia, l'indipendenza del Parlamento, i valori dello stato di diritto, rimane ancora il voto in plenaria verso cui io nutro fiducia, altrettanta fiducia verso, verso i miei colleghi e ci tengo appunto a ribadire che comunque questa immunità è molto importante per proteggermi dalla persecuzione ungherese, ma non è, questo non significa assolutamente che io voglia in qualche modo eludere la giustizia perché ci tengo a ribadire che appunto io vorrei che questo processo venisse celebrato in Italia, cosa assolutamente possibile anche con l'immunità europea e secondo il codice penale italiano. .