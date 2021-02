Ricordare una persona che ha rappresentato e rappresenterà spero nel futuro l'esempio del miglior diplomatico che ci possa essere, colui cioè che si è sempre impegnato per imparare, per studiare, per essere un vero professionista, ma al tempo stesso puntava sulla generosità, sulla voglia di fare bene e soprattutto di rappresentare al meglio delle sue capacità il suo Paese: l'Italia.