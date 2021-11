Consiglio di Stato, a Torino le celebrazioni dei 190 anni

Una due giorni per celebrare i 190 anni del Consiglio di Stato e con esso i 50 anni della legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali. Un percorso tra i luoghi della storia del nostro paese nella città di Torino, al Teatro Carignano situato proprio di fronte all'omonimo Palazzo che fu prima sede del consiglio di Stato. Istituito nel lontano 18 agosto del 1831 con l'Editto di Racconigi a firma del Sovrano Carlo Alberto, la storia della giustizia amministrativa è una storia di lotta contro il potere pubblico arbitrario. E poiché il potere si trasforma la giustizia amministrativa deve adeguarsi ai cambiamenti, spiega il presidente Filippo Patroni Griffi, in prima fila di capo dello Stato Sergio Mattarella e con lui il presidente della consulta Coraggio, i ministri dell'Interno Lamorgese, dell'Economia Franco e il presidente aggiunto del Consiglio di Stato Franco Frattini, organo di rilievo costituzionale il consiglio, previsto all'articolo 100, della Carta che lo inserisce tra gli organi ausiliari di consulenza del governo è anche massima autorità giudiziaria e amministrativa. "L'imparzialità del giudice richiede un processo di neutralizzazione dalle proprie convinzioni, di distacco dalle proprie esperienze, impone un uso sobrio e moderato dei social media, come di recente stabilito dal consiglio di Presidenza, richiede insomma terzietà ed indipendenza sostanziale, un indipendenza esterna certo e l' autonomia dei giudici è un dovere che il legislatore deve preservare nella cornice costituzionale." La pandemia viene ricordato ha ha rappresentato un impegnativo banco di prova anche e soprattutto per la giustizia amministrativa una prova superata con responsabilità, tempestività ed equilibrio.