Consulta: Congedo paternità anche alle madri intenzionali

Un caso sollevato dalla Corte di Appello di Brescia, dove secondo i magistrati era discriminatoria la disposizione che consente solo al padre di fruire del congedo di paternità obbligatorio. 10 giorni con retribuzione al 100%. Ed ora la Consulta sentenze che avevano ragione nell'interpretazione della norma, l'articolo 27 bis del decreto legislativo numero 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo paternale a una lavoratrice genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, è infatti incostituzionale e come tale deve essere cancellato dall'ordinamento. Nella sentenza si legge dunque che viene ritenuta manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie riconosciute come genitori di un minore legittimamente attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all'estero, coppie che condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica dei doveri funzionali alle esigenze del minore. L'ordinamento sessuale, ha precisato la Consulta, non incide sulla idoneità all'assunzione di tale responsabilità, ma risponde all'interesse del minore. Dalla consulta un passo avanti quindi nel riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali che hanno condiviso un progetto di genitorialità. E se le associazioni pro vita criticano aspramente la sentenza, bollandola come risultato di follie gender sull'ordinamento giuridico italiano, Cinque Stelle e Partito Democratico parlano invece di vittoria di civiltà e giustizia, chiedendo al governo di approvare il congedo paritario per tutte le coppie etero e non. .